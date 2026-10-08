Фасаду ресторана «Прага» на Арбате вернут облик 1954 года

В Москве началась реставрация фасадов легендарного ресторана «Прага» на Арбате. Зданию вернут исторический облик 1954 года и серо-голубой цвет, который специалисты обнаружили во время исследований, сообщили в Мосгорнаследии.

Работы начались с первого этажа и идут поэтапно. Реставраторы уже расчистили поверхности, устранили трещины, восстановили отделку и приступили к окрашиванию фасада в первоначальный оттенок. Затем строительные леса установят по всей высоте здания.

«Реставраторам предстоит восстановить исторический облик легендарной «Праги» на 1954 год», — рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Одновременно с фасада уберут более поздние элементы. Демонтировать планируют навес, остеклённую галерею четвёртого этажа, крыльцо и стеклянное заполнение бывшей въездной арки. Специалисты также отреставрируют уцелевшие и воссоздадут утраченные латунные поручни окон, кронштейны центрального эркера и гранитную облицовку цоколя.

Большой объём работ предстоит с архитектурным и лепным декором. От поздних слоёв краски очистят вазоны входной группы, кронштейны эркеров, барельефы над окнами, межэтажные тяги и венчающие карнизы. Повреждённые элементы укрепят, а утраченные фрагменты восстановят.

На четвёртом этаже вернут балюстрады галерей и арочных окон, базы и капители колонн, раскроют исторические дверные проёмы и воссоздадут светильники со стеклянными плафонами. На шестом этаже планируется восстановить декоративные навершия башенки и отреставрировать шпиль купола ротонды с ковкой.

История «Праги» началась задолго до советской эпохи. Life.ru подробно рассказывал, как недорогой трактир для извозчиков превратился в один из самых знаменитых ресторанов Москвы. Заведение появилось здесь ещё в XIX веке, а позднее здание перестраивали архитекторы Лев Кекушев и Адольф Эрихсон. В разные годы его связывали с московской интеллигенцией и известными деятелями культуры. После революции помещения использовались в том числе как столовая, а в 1950-е годы ресторан пережил масштабную реконструкцию — именно к облику этого периода его теперь и намерены вернуть. В новейшей истории здание принадлежало структурам Тельмана Исмаилова, а в 2019 году его приобрёл совладелец Черёмушкинского рынка Мирослав Мельник за 1,4 млрд рублей.

С «Прагой» связан и один из главных советских десертов. Life.ru рассказывал историю знаменитого одноимённого торта, созданного кондитером Владимиром Гуральником. Он руководил кондитерским цехом ресторана, а разработанная там рецептура позднее разошлась по предприятиям всего СССР.