7 легендарных советских ресторанов: Место приходилось «доставать» за полгода, если пустят

В СССР было два параллельных мира. Обычная советская жизнь, которая подчинялась социализму и плановой экономике. Рабочие, инженеры, управленцы средней руки — все они жили там. И одновременно с ними процветал мир ресторанов и развлечений. Это был советский «Дикий Запад», там действовали свои правила и делались большие деньги. По вечерам все рестораны СССР хвастались табличкой «Мест нет». Швейцаров обычно набирали из боксёров, и это был не добродушный «хостес» современных заведений, это была фигура, схожая с «вышибалой» ночного клуба. Бармен зарабатывал как олигарх, а официант... Это была почётная должность с официальной зарплатой в 60 рублей, половина от средней по стране. Фактически он получал в пять-десять раз больше. Рассказываем о легендарных ресторанах Советского Союза, места в которые «выбивались» через знакомых за полгода до посещения.

«Прага» (Москва)

В начале Старого Арбата существовал ресторан «Прага». Заведение открылось ещё при царе. Фото © ТАСС / Геннадий Хамельянин

Мы не просто так говорим о «параллельных мирах» обычного и ресторанного СССР. Многие заведения открылись ещё в Российской империи и продолжили существование при новой власти. Например, трактир «Прага» на Старом Арбате открылся ещё в 1872 году. При Николае II здание приобрело современный вид. И именно в СССР «Прага» переживала свой золотой век. Она привлекала советских граждан дореволюционной атмосферой — например, запахом настоящего насыщенного бульона, консоме. Не каждый мог сюда попасть, для посещения ресторана приходилось соответствовать. Сейчас он не действует, а само здание находится под охраной как памятник архитектуры. В целом это было благородное, элитное семейное местечко.

«Арбат» (Москва)

Привести ребёнка в ресторан «Арбат» — не очень реалистичная история. Всё дело в его особенностях. Фото © РИА «Новости» / Борис Кавашкин

Чего не скажешь о ресторане «Арбат». Он располагался на проспекте Калинина в той точке, где он впадает в Садовое кольцо. Сейчас это улица Новый Арбат. Локация была окончательно отстроена в середине 60-х годов и сразу же вместила в себя ресторан, который на тот момент был крупнейшим в Европе. Там работала целая тысяча сотрудников, а посетителей вмещалось почти вдвое больше — 1800. На его вершине располагался рекламный глобус «Аэрофлота», а внутри заведение было поделено на два этажа. Всё специально было устроено так, чтобы гости видели сцену, — «Арбат» задумывался как концертная площадка. Причём оформлен он был в лучшей традиции интерьерного дизайна тех лет — барная стойка из квадратиков искусственной кожи, массивные светильники с эффектом «парящего потолка»... Это было самое «разнузданное» заведение города, поскольку именно тут действовала достаточно откровенная программа варьете. Сейчас на месте того самого «Арбата» как раз семейные рестораны.

«Советский» (Москва)

Ресторан «Советский» начинает свою историю задолго до возникновения СССР. Фото © moscowchronology

Самым «разнузданным» был «Арбат» с его эротическим варьете, а самым «разгульным» — «Советский». Располагавшийся на первом этаже гостиницы «Советская», до революции ресторан назывался «Яр» и с 1910 года располагался на Петербургском шоссе. Теперь это Ленинградский проспект. «Советский» часто становился местом отчаянных гуляний. Студенты, представители номенклатуры, откомандированные чины из регионов, даже бывшие заключённые, пользовавшиеся авторитетом, — «Советский» посещали все. В том же здании располагался театр «Ромэн», и артисты часто выступали в концертных залах ресторана. В этом смысле «Советский» сохранял добрые имперские традиции гуляний с цыганами. Но было и небольшое новшество — признаком хорошего тона считалась кража посуды. В соседних домах почти в каждой квартире имелись фирменные блюдца из «Советского». Теперь там находится ресторан «Яр». В 1998 году ему вернули дореволюционное название.

«Седьмое небо» (Москва)

Ресторан «Седьмое небо» был, пожалуй, самым необычным в СССР. Фото © ТАСС / Виктор Будан

«Седьмое небо» открыли в 1967 году. Попасть туда мог не каждый. Дело не только в «блатном» характере работы советских ресторанов. В «Седьмое небо» трудно было забраться тем, у кого были, например, проблемы с давлением. Потому что ресторан располагался на высоте 330 метров от поверхности земли. Заведение работало в Останкинской башне. В своё время это был самый высокий ресторан в СССР. Цены там тоже были заоблачные: если другие рестораны предлагали доступное для среднего инженера меню, то в «Седьмом небе» за напиток и закуску брали 45 рублей, треть средней зарплаты. Это был дополнительный фильтр для посетителей. Заведение было рассчитано на 240 человек, они умещались в трёх залах: «Бронзовом», «Серебряном» и «Золотом».

«Астория» (Ленинград)

Ленинград — это Санкт-Петербург. Город часто менял названия. «Астория» тоже часто меняла своё предназначение. Фото © Wikipedia / Leo Medvedev

Ресторан «Астория» был одним из самых фешенебельных мест Санкт-Петербурга, на тот момент Ленинграда. Он принадлежал одноимённой гостинице. Её построили в 1912 году и назвали так в память о братьях Асторах. Это были строители нью-йоркских отелей, и один из них погиб на «Титанике» потому, что уступил шлюпки женщинам. Уже через два года началась Первая мировая война, и «Асторию» отобрали под военные нужды. В 1917 году здание несколько раз брали штурмом, потом переименовали в «1-й дом Петроградского совета». Во время Великой Отечественной тут находился госпиталь. После войны здание ненадолго выделили семьям представителей творческих профессий, в сквере на Исаакиевской площади предлагалось устроить себе огород. Так продолжалось недолго: уже в 1970-е «Астория» была самым желанным для посещения рестораном Ленинграда. Посещение приходилось планировать за несколько месяцев, иначе мест просто не было.

«Метрополь» (Ленинград)

Ресторан «Метрополь» на Садовой — одно из древнейших заведений города. Фото © Wikipedia

«Метрополь» стал для Ленинграда эталонным рестораном. Здание появилось ещё до революции, но ресторан быстро обанкротился, а именно — в 1903 году. Прийти к успеху ему суждено было уже в Ленинграде. Год официального открытия «Метрополя» — 1931-й. Там сохранились интерьеры царской эпохи, а стандарты обслуживания были на порядок выше, чем в других заведениях. Попасть в «Метрополь» можно было только заранее договорившись со знакомыми о том, что вы приплатите швейцару, официанту и метрдотелю. Практика не всегда была успешной: всё зависело от настроения работников.

«Уральские пельмени» (Свердловск)

Ресторан «Уральские пельмени» был одним из самых популярных в Свердловске. Фото © u-ssr

Ресторан «Уральские пельмени» располагался в городе Свердловске, сейчас это Екатеринбург. Его ласково звали «БУШ». Это заведение было в городе одним из самых необычных. Там можно было заказать пельмени на любой вкус. Начинка включала в себя не только говядину, даже не только оленину. В пельмени помещали, например, фарш из медвежатины. По воспоминаниям современников, здесь наблюдались самые «вредные» официанты. К некоторым посетителям они намеренно не подходили подолгу, чтобы у тех кончилось терпение. По внешнему виду «халдеи» быстро определяли, насколько клиент платёжеспособен. Сама профессия их к этому обязывала. В СССР официант был обслуживающим персоналом только для представителей партийной элиты. Но не для обычных граждан.