Макрон испугался мощного ИИ и предложил создать глобальный контроль за ним

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал создать международную организацию, которая занималась бы регулированием искусственного интеллекта. Об этом он заявил во время встречи с Папой Римским Львом XIV в Елисейском дворце.

«Необходим голос международной организации, объединяющей технологический прогресс, правосудие и гуманизм», — сказал Макрон.

Он объяснил инициативу риском чрезмерной концентрации контроля над наиболее продвинутыми технологиями. Президент Франции считает недопустимым, чтобы самые мощные модели ИИ оказались в распоряжении небольшой группы людей или компаний, способных принимать решения, затрагивающие всё человечество.

Тема международного регулирования искусственного интеллекта уже поднимается на разных площадках. Ранее Life.ru писал, что Россия стала одним из учредителей Всемирной организации сотрудничества в сфере ИИ. Соглашение о её создании подписали в Шанхае перед Всемирной конференцией по искусственному интеллекту.