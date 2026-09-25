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Регион
Опубликовано 25 сентября, 14:53

Макрон испугался мощного ИИ и предложил создать глобальный контроль за ним

Макрон призвал создать международную организацию для регулирования ИИ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicolas Economou

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicolas Economou

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал создать международную организацию, которая занималась бы регулированием искусственного интеллекта. Об этом он заявил во время встречи с Папой Римским Львом XIV в Елисейском дворце.

«Необходим голос международной организации, объединяющей технологический прогресс, правосудие и гуманизм», — сказал Макрон.

Он объяснил инициативу риском чрезмерной концентрации контроля над наиболее продвинутыми технологиями. Президент Франции считает недопустимым, чтобы самые мощные модели ИИ оказались в распоряжении небольшой группы людей или компаний, способных принимать решения, затрагивающие всё человечество.

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Тема международного регулирования искусственного интеллекта уже поднимается на разных площадках. Ранее Life.ru писал, что Россия стала одним из учредителей Всемирной организации сотрудничества в сфере ИИ. Соглашение о её создании подписали в Шанхае перед Всемирной конференцией по искусственному интеллекту.

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Милена Скрипальщикова
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