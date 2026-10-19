Макрон отказался ехать в Венгрию по приглашению Мадьяра

Президент Франции Эмманюэль Макрон не приедет в Будапешт на торжества по случаю 70-летия Венгерского восстания 1956 года. При этом премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр ранее публично называл французского лидера среди ожидаемых гостей. Информацию об отсутствии Макрона на мероприятиях подтвердило посольство Франции в ответ на запрос издания Telex.

В дипломатическом представительстве уточнили, что Париж вообще не давал официального подтверждения предполагаемого визита президента. Таким образом, объявленный венгерским премьером приезд французского лидера не состоится.

Ещё на прошлой неделе Мадьяр рассказал в интервью изданию Partizán о подготовке памятных мероприятий 23 октября. По его словам, в Венгрию должны были приехать несколько зарубежных руководителей, включая Макрона.

Французского президента венгерский премьер пригласил ещё в июне во время визита в Париж. Тогда стороны обсуждали развитие двусторонних отношений, сотрудничество в энергетике и укрепление связей внутри Евросоюза.

Памятные мероприятия приурочены к 70-й годовщине событий октября 1956 года, когда в Венгрии началось восстание против действовавших властей и советского влияния. Центральная государственная церемония запланирована на 23 октября на площади Кошута в Будапеште.

При этом в венгерскую столицу приедет председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Как сообщила официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью, глава ЕК примет участие в памятных мероприятиях и выступит с речью.

Причины, по которым Макрон не посетит церемонию, французское посольство не уточнило. Издание Telex также направило вопросы в аппарат премьер-министра и Министерство иностранных дел Венгрии.

Ранее Life.ru сообщал о вступлении Петера Мадьяра в должность премьер-министра Венгрии. В мае 2026 года он сменил на этом посту Виктора Орбана после победы партии «Тиса» на парламентских выборах.