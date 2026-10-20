Макрон отправился за дизелем на Ближний Восток, чтобы сбить цены на французских заправках

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассчитывает обеспечить поставки 200 тысяч тонн дизельного топлива ежемесячно из стран Персидского залива, чтобы снизить цены на заправках. Договорённости с Объединёнными Арабскими Эмиратами уже достигнуты, переговоры с Бахрейном продолжаются, сообщили в Елисейском дворце.

ОАЭ обязались поставлять Франции по 100 тысяч тонн дизеля в месяц. Ещё столько же Макрон намерен согласовать во время визита в Бахрейн во второй половине 20 октября.

Ранее дополнительные поставки на октябрь и ноябрь в размере 95 тысяч тонн ежемесячно пообещала Саудовская Аравия. Таким образом, совокупный объём топлива от трёх стран может достигнуть 295 тысяч тонн в месяц — чуть более 10% потребления дизеля во Франции.

В Париже рассчитывают, что дополнительные поставки помогут ослабить давление на топливный рынок и снизить стоимость горючего. При этом в Елисейском дворце пока не называют конкретных цифр возможного удешевления дизеля.

Ранее Life.ru сообщал, что дизель во Франции подорожал до рекордных €2,41 за литр на фоне перебоев с поставками через Ормузский пролив. Цены рассчитывались на основе данных более 8,7 тысячи автозаправок. Французские власти также намеревались продлить меры поддержки для граждан, вынужденных регулярно ездить на большие расстояния по работе.