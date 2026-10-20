Макрон отправился за дизелем на Ближний Восток, чтобы сбить цены на французских заправках
Макрон уговорил ОАЭ поставлять Франции 200 тыс. тонн дизеля
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Президент Франции Эмманюэль Макрон рассчитывает обеспечить поставки 200 тысяч тонн дизельного топлива ежемесячно из стран Персидского залива, чтобы снизить цены на заправках. Договорённости с Объединёнными Арабскими Эмиратами уже достигнуты, переговоры с Бахрейном продолжаются, сообщили в Елисейском дворце.
ОАЭ обязались поставлять Франции по 100 тысяч тонн дизеля в месяц. Ещё столько же Макрон намерен согласовать во время визита в Бахрейн во второй половине 20 октября.
Ранее дополнительные поставки на октябрь и ноябрь в размере 95 тысяч тонн ежемесячно пообещала Саудовская Аравия. Таким образом, совокупный объём топлива от трёх стран может достигнуть 295 тысяч тонн в месяц — чуть более 10% потребления дизеля во Франции.
В Париже рассчитывают, что дополнительные поставки помогут ослабить давление на топливный рынок и снизить стоимость горючего. При этом в Елисейском дворце пока не называют конкретных цифр возможного удешевления дизеля.
Ранее Life.ru сообщал, что дизель во Франции подорожал до рекордных €2,41 за литр на фоне перебоев с поставками через Ормузский пролив. Цены рассчитывались на основе данных более 8,7 тысячи автозаправок. Французские власти также намеревались продлить меры поддержки для граждан, вынужденных регулярно ездить на большие расстояния по работе.
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