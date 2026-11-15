Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал европейские страны согласовать общую позицию по будущей безопасности континента и напрямую донести её до России. По его мнению, Европа также должна заранее определить, каких гарантий она ожидает от США после завершения украинского конфликта. Об этом французский лидер написал в соцсети X.

«Мы должны чётко заявить, в том числе и россиянам, чего мы хотим после окончания войны. Мы также должны чётко обозначить, чего мы ожидаем от США в плане долгосрочной безопасности Европы», — говорится в публикации.