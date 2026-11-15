Макрон призвал Европу представить России план безопасности после конфликта
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Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал европейские страны согласовать общую позицию по будущей безопасности континента и напрямую донести её до России. По его мнению, Европа также должна заранее определить, каких гарантий она ожидает от США после завершения украинского конфликта. Об этом французский лидер написал в соцсети X.
«Мы должны чётко заявить, в том числе и россиянам, чего мы хотим после окончания войны. Мы также должны чётко обозначить, чего мы ожидаем от США в плане долгосрочной безопасности Европы», — говорится в публикации.
Ранее лидер французской партии «Патриоты», кандидат в президенты Франции Флориан Филиппо заявил, что Париж сам лишил себя места за столом переговоров о новом мировом порядке из-за враждебной политики в отношении России. Он назвал предстоящую встречу президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина «новой Ялтой», на которой европейцы останутся сторонними наблюдателями.