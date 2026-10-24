Макрон заявил о переломном моменте для Франции после теракта под Парижем

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал террористическое нападение в пригороде Парижа переломным моментом для страны. По его словам, преступление было спланировано на почве расовой ненависти, а жертвами злоумышленника стали люди, выбранные из-за цвета кожи или предполагаемого вероисповедания, передаёт газета Le Parisien.

«Это переломный момент, поскольку впервые был спланирован террористический акт с целью убийства наших соотечественников, наших детей из-за цвета их кожи или религии, которую им приписывают», — заявил французский лидер во время посещения коммуны Трапп.

Макрон подчеркнул, что о преднамеренном характере нападения свидетельствуют не только действия подозреваемого, но и его высказывания. По словам президента, нападавший сознательно выбирал жертв, а некоторых людей, напротив, не тронул из-за цвета их кожи.

Глава государства призвал французов сохранять единство, не поддаваться страху и не допускать распространения идей, оправдывающих подобное насилие. Он также встретился с представителями экстренных служб и местных властей.

Напомним, 23 октября мужчина открыл стрельбу по прохожим в коммунах Трапп и Ла-Верьер к юго-западу от Парижа. В результате погиб один человек, ещё пятеро получили ранения. Среди пострадавших оказалась 12-летняя девочка. Подозреваемого задержали, случившееся квалифицировали как террористический акт. Глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что расследованием занимается антитеррористическая прокуратура. Одной из основных версий следствия стал расистский мотив нападения.