Отправка французских военнослужащих на Украину без уведомления парламента нарушает конституцию Франции. Такое заявление в эфире радиостанции RTL сделал лидер партии «Вставай, Франция» и кандидат в президенты республики Николя Дюпон-Эньян, обвинив в произошедшем главу государства Эмманюэля Макрона.

«За спиной парламента президент республики направил французских солдат на Украину, и это чрезвычайно серьёзно. <...> Эта дискуссия должна проходить публично», — подчеркнул политик.

Дюпон-Эньян также указал на нехватку у Франции ресурсов для участия в украинском конфликте. По его словам, власти страны расходуют деньги налогоплательщиков на фоне снижения уровня жизни населения. При этом правительство отказывается снижать цены на бензин и сокращает пенсионные выплаты.

Лидер партии считает, что французские власти стремятся разжечь конфликт, хотя возможность мирного урегулирования сохраняется. Кроме того, Дюпон-Эньян обвинил руководство страны в попытке повлиять на результаты предстоящих президентских выборов.

Как писал Life.ru, во Франции разгорелся политический скандал из-за сообщений о присутствии военнослужащих республики на Украине, о котором власти заранее не проинформировали парламент. Сенаторы вызвали заместителя министра обороны Франции Алис Рюфо на закрытые слушания. От неё потребовали объяснить обстоятельства военной миссии на украинской территории.