Максимальное пособие по больничному в России вырастет до 239 тысяч рублей
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Максимальный размер пособия по больничному в России в 2027 году достигнет 239 тысяч рублей за полный календарный месяц. Такие данные привёл глава Социального фонда России Сергей Чирков на заседании комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам.
В следующем году увеличится предельная сумма выплаты за каждый день временной нетрудоспособности. Согласно ранее опубликованным данным Соцфонда, в 2026 году максимальное месячное пособие составляет 207,5 тысячи рублей.
Ранее в беседе с Life.ru экономист Игорь Балынин рассказал об изменении минимальных выплат по больничному в ноябре. Из-за меньшего количества календарных дней в месяце минимальное пособие выросло с 873,97 до 903,1 рубля в сутки.