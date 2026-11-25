Максимальный размер пособия по больничному в России в 2027 году достигнет 239 тысяч рублей за полный календарный месяц. Такие данные привёл глава Социального фонда России Сергей Чирков на заседании комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам.

В следующем году увеличится предельная сумма выплаты за каждый день временной нетрудоспособности. Согласно ранее опубликованным данным Соцфонда, в 2026 году максимальное месячное пособие составляет 207,5 тысячи рублей.