Россиянам объяснили, как изменятся выплаты по больничному листу в ноябре

Причина ноябрьского роста минимального больничного — календарная: в ноябре 30 дней, в октябре 31. Пособие привязано к МРОТ и числу дней в месяце, поэтому дневная выплата в ноябре окажется выше — 903,1 рубля против 873,97 рубля, по расчётам кандидата экономических наук, доцента Финансового университета при Правительстве РФ Игоря Балынина.

За 12 дней болезни минимальное пособие в ноябре 2026 года составит 10 837,2 рубля. В октябре тот же период дал бы 10 487,64 рубля: разница — 349,56 рубля, или 3,33%.

В годовом сравнении рост тоже заметен. В ноябре 2025 года минимальная дневная выплата составляла 748 рублей, а выплата за 12 дней болезни будет на 1 861,2 рубля больше, чем годом ранее.

В основе расчёта — повышение МРОТ в 2026 году на 20,7%, с 22 440 до 27 093 рублей. От этого показателя и числа календарных дней в конкретном месяце эксперт и считает минимальный размер пособия.

Порядок оплаты не меняется: первые три дня больничного оплачивает работодатель, остальные — Социальный фонд России. Пособие облагается НДФЛ, поэтому на руки человек получит сумму за вычетом налога, пишет РИА «ФедералПресс».