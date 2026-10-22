Родителям добавят 30 дней оплачиваемого больничного по уходу за ребёнком: Мишустин раскрыл планы

В России планируют увеличить на 30 дней в год оплачиваемый больничный по уходу за ребёнком. Дополнительное время предоставят родителям, которым необходимо оставаться с заболевшими детьми дольше установленных сроков. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил на заседании правительства.

Сейчас продолжительность оплачиваемого больничного зависит от возраста ребёнка и характера заболевания. В большинстве случаев годовые лимиты составляют от 45 до 120 дней. Однако при длительном лечении даже максимального срока иногда оказывается недостаточно.

«И бывают случаи, когда требуется больше времени для того, чтобы он мог полностью восстановиться, и даже максимального периода может не хватить. Родителям необходимо выходить на работу, потому что выплату по временной нетрудоспособности они уже не получают», — пояснил глава кабмина.

Чтобы решить эту проблему, правительство намерено продлить действующие периоды оплаты больничных сразу на 30 календарных дней в год. На такой же срок увеличится предоставление пособия по временной нетрудоспособности.

«Чтобы поддержать их, увеличим на 30 дней в год каждый из периодов и на этот же срок продлим такую финансовую помощь, что будет, конечно же, для семей дополнительным подспорьем», — подчеркнул Мишустин.

По действующим правилам при уходе за ребёнком младше семи лет оплачиваются до 60 дней в году, а при отдельных заболеваниях — до 90. Для детей от семи до 15 лет лимит составляет 45 дней, для несовершеннолетних с инвалидностью — 120. Предложенные изменения позволят семьям дольше получать выплаты во время лечения детей. Сроки вступления новых правил в силу пока не названы.

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