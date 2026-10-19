Мальчик, которого поймали с помощью пальто в Москве, не получил серьёзных травм

Четырёхлетний мальчик, выпавший из окна в Москве, чудом не получил серьёзных травм. Его поймали три девушки, растянув пальто одной из них. Об этом RT рассказал сосед семьи Владимир.

По его словам, одежда смягчила падение, но ребёнок всё же ударился о землю. Мальчик потом скатился на землю.

Владимир зашёл в подъезд и увидел испуганную соседку, которая куда-то бежала. Она сказала, что ребёнок упал из окна. Мужчина бросил всё и побежал на место происшествия.

Когда он прибежал, ребёнок уже был на руках у матери. О случившемся ей сообщила та самая соседка. В момент падения бабушка и мать мальчика находились в квартире.

«Я не знаю, чем они там занимались. Но парнишка такой… гиперактивный», — приводит телеканал слова Владимира.

По его словам, мальчик не выглядел испуганным, не плакал и даже улыбался. Он крепко схватил мужчину за палец, когда тот протянул руку.

Девушки, которые поймали ребёнка, гуляли со своими детьми и проходили мимо. Владимир добавил, что семья благополучная, у женщины есть ещё двое взрослых сыновей.

Ранее сообщалось, что в Москве прохожие поймали ребёнка, выпавшего с четвёртого этажа. Очевидцы заметили малыша, сидевшего на подоконнике многоэтажки, и поняли, что он может сорваться вниз. Для спасения ребёнка они растянули пальто.