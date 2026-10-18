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Опубликовано 18 октября, 17:35

В Уфе девочка-подросток выжила после падения с седьмого этажа

Реанимобиль. Обложка © Life.ru

Реанимобиль. Обложка © Life.ru

В Уфе девочка-подросток выпала из окна многоэтажного жилого дома и осталась жива. По предварительным данным, падение произошло с высоты седьмого этажа. Об этом сообщает местный телеканал UTV со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошёл в одном из домов на улице Ленина. Обстоятельства, при которых несовершеннолетняя оказалась за пределами окна, пока неизвестны. Источник телеканала сообщил, что девочка выжила. При этом её точный возраст, характер полученных травм и состояние здоровья ещё устанавливаются.

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Ранее Life.ru сообщал о другом происшествии в Уфе, где трёхлетняя девочка пострадала после падения из окна четвёртого этажа. Ребёнка доставили в больницу в крайне тяжёлом состоянии. Следствие установило, что девочку выбросил из окна отец.

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Анастасия Никонорова
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