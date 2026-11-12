Елена Малышева призналась, что следит за карьерой Вани Дмитриенко с тех пор, когда он ещё жил в Сибири и не был известен широкой публике. Телеведущая подписалась на него, когда тот был «светловолосым мальчиком, поющим по ночам».

Малышева оказалась давней фанаткой Вани Дмитриенко. Видео © Пятый канал

«Я просто подписалась на маленького мальчика, который поёт по ночам. Он ещё тогда был чудесный, блондин кудрявый», — приводит Пятый канал слова Малышевой.

Позже выяснилось, что мама Дмитриенко работает врачом-психиатром. Телеведущая познакомилась с ней и отметила талант самого артиста.

«Талантливый парень, что тут скажешь», — добавила она.

На вопрос, можно ли сравнить Ваню с Владимиром Маяковским, Малышева ответила, что поэт был постарше. Но сам факт, что Дмитриенко пишет стихи, говорит о нём как о человеке особенном.

В финале разговора телеведущая объяснила, почему певца так превозносят. По её мнению, это молодой парень, который «так блестяще сделал карьеру». И это, как она отметила, факт.