«Мальчик, поющий по ночам»: Елена Малышева призналась в любви к Дмитриенко
Елена Малышева рассказала, что давно следит за карьерой Вани Дмитриенко
Обложка © ТАСС / Наталья Шатохина / NEWS.ru, Валерий Шарифулин
Елена Малышева призналась, что следит за карьерой Вани Дмитриенко с тех пор, когда он ещё жил в Сибири и не был известен широкой публике. Телеведущая подписалась на него, когда тот был «светловолосым мальчиком, поющим по ночам».
Малышева оказалась давней фанаткой Вани Дмитриенко. Видео © Пятый канал
«Я просто подписалась на маленького мальчика, который поёт по ночам. Он ещё тогда был чудесный, блондин кудрявый», — приводит Пятый канал слова Малышевой.
Позже выяснилось, что мама Дмитриенко работает врачом-психиатром. Телеведущая познакомилась с ней и отметила талант самого артиста.
«Талантливый парень, что тут скажешь», — добавила она.
На вопрос, можно ли сравнить Ваню с Владимиром Маяковским, Малышева ответила, что поэт был постарше. Но сам факт, что Дмитриенко пишет стихи, говорит о нём как о человеке особенном.
В финале разговора телеведущая объяснила, почему певца так превозносят. По её мнению, это молодой парень, который «так блестяще сделал карьеру». И это, как она отметила, факт.
А ранее Life.ru писал, что Ваня Дмитриенко вошёл в Книгу рекордов России после концерта в «Лужниках». Он стал самым молодым артистом, выступившим с сольным концертом на указанной спортивной арене. На момент выступления певцу исполнилось 20 лет, девять месяцев и восемь дней.