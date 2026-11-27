В Уфе возбудили уголовное дело после смерти 13-летнего жителя Стерлитамака в больнице. Поводом для вмешательства следователей стали публикации в СМИ о возможных нарушениях при оказании подростку медицинской помощи, сообщили в СУ СК России по Республике Башкортостан.

По информации, появившейся в прессе, ненадлежащее лечение могло привести к ухудшению состояния ребёнка и его смерти. Расследованием занялся следственный отдел по Кировскому району Уфы. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

«В ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о смерти 13-летнего жителя города Стерлитамака. Сообщается о ненадлежащем оказании ребёнку медицинской помощи, что могло повлечь дальнейшее ухудшение самочувствия и наступление смерти... Возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

По данным телеграм-канала «Честный репортаж», в конце октября у ребёнка появились приступы неизвестного происхождения. Подростка экстренно госпитализировали в Стерлитамаке, однако в медучреждении не оказалось невролога. Не желая терять драгоценное время, близкие обратились к частному специалисту в Уфе. После осмотра тот диагностировал эпилепсию и назначил медикаментозную терапию.

Через несколько дней самочувствие юного пациента резко ухудшилось. Его доставили в больницу башкирской столицы, где он впал в кому. Спустя неделю усилия медиков спасти жизнь несовершеннолетнего оказались тщетными.

Семья погибшего и её адвокат связывают произошедшее с предполагаемой ошибкой при постановке диагноза и выборе препаратов. Родители направили заявления в компетентные органы, однако, по их словам, долгое время не могли добиться разбирательства. Они уверены, что сына неделю лечили от эпилепсии вместо нейроинфекции.