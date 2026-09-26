Не ждать первого звонка: В РАН задумались о новых подходах к школьным урокам

Мальчики и девочки младшего школьного возраста могут по-разному усваивать учебный материал из-за особенностей созревания головного мозга. Об этом на совместном заседании президиумов РАН и Российской академии образования рассказала академик Лейла Намазова-Баранова, пишет сайт MK.ru.

Специалист подчеркнула, что речь не идёт о необходимости раздельного обучения. По её мнению, различия в созревании подкорковых структур мозга могут стать основанием для поиска новых педагогических решений. При этом соответствующие подходы ещё предстоит разработать.

Особое внимание учёная предложила уделять дошкольному возрасту. Несмотря на продолжающийся физический рост ребёнка, уже в семь–девять лет объём коры головного мозга начинает уменьшаться. Поэтому возможности раннего развития мыслительных способностей, считает академик, стоит использовать активнее.

Намазова-Баранова также представила результаты обследования 143 школьников в одном из российских регионов. По её словам, только у трети детей показатели нейровизуализации оказались в пределах нормы. Ещё у одной трети выявили условную патологию, у остальных обнаружили два и более отклонения.

Отдельно участники заседания обсудили трудности с чтением, письмом и счётом. Согласно приведённым данным, лёгкие когнитивные нарушения встречаются у 7,5% школьников. Академик рассказала об исследовании полутора тысяч детей одного возраста, которое позволило установить связь между событиями первой недели жизни и последующими проблемами с обучением.

Другой темой стало влияние повседневных привычек на самочувствие учеников. Член-корреспондент РАН Ольга Милушкина сообщила, что 93% опрошенных в представленном исследовании детей испытывают недостаток ночного сна. Она также обратила внимание на низкую двигательную активность, недостаточное пребывание на свежем воздухе и чрезмерное использование электронных устройств.

Ранее Life.ru рассказывал, почему чрезмерная подготовка дошкольников к первому классу может лишить их интереса к учёбе и привести к эмоциональному перенапряжению. Детский психолог Надежда Резенова объяснила, что попытки родителей заранее освоить с ребёнком школьную программу нередко продиктованы их собственной тревогой.