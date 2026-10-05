Мальдивы отложили новый налог для иностранных туроператоров до апреля

Власти Мальдив отложили до 1 апреля 2027 года введение 17%-го туристического налога для иностранных туроператоров, турагентств и зарубежных платформ бронирования. Изначально новые правила должны были начать действовать с 1 октября 2026 года.

Речь идёт о распространении действующего Tourism Goods and Services Tax на туристические продукты, которые продают зарубежные компании без постоянного представительства на Мальдивах. Ставка TGST на архипелаге составляет 17% с июля 2025 года.

В Российском союзе туриндустрии решение об отсрочке назвали позитивным. Там отметили, что прежний механизм вызывал вопросы у рынка, особенно с учётом того, что значительная часть зимних туров уже законтрактована и продаётся по сформированным ценам.

«Теперь у властей Мальдив и участников туристического рынка есть дополнительное время, чтобы выработать понятный и практически реализуемый механизм, который не создавал бы дополнительных барьеров для зарубежных партнёров и не отражался на стоимости отдыха для туристов», — заявил член правления РСТ Артур Мурадян.

Правовую основу для нового порядка создала восьмая поправка к закону о налоге на товары и услуги. Она распространяет TGST в том числе на бронирование жилья, питание, транспорт и другие туристические услуги, которые продают иностранные компании.

Ранее Life.ru сообщал, что Мальдивы остаются одним из ключевых зарубежных направлений для российских туристов. За первые три месяца 2026 года архипелаг посетили 75,2 тысячи россиян, что на 12,5% больше, чем годом ранее. Туроператоры оценивают долю российского рынка примерно в 10–12% загрузки местных отелей.