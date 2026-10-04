Не проверили папку «Спам»: Россияне застряли на Мальдивах из-за неожиданного переноса рейса

Российская семья не смогла вовремя улететь с Мальдив после того, как дату их рейса Etihad перенесли сразу на два дня раньше. Вместо запланированного вылета 5 октября самолёт отправился 3-го, пишет Baza.

36-летняя Екатерина прилетела с родными на Мальдивы 25 сентября. Когда семья заранее приехала в аэропорт перед обратной дорогой, выяснилось, что их рейс уже состоялся.

По словам россиянки, авиакомпания регулярно присылала уведомления об изменениях, однако сообщение о переносе вылета с 5 на 3 октября оказалось в папке «Спам». Самостоятельно заметить изменение семья не успела.

После примерно семи часов переговоров перевозчик согласился обменять билеты. Теперь, как утверждает Екатерина, домой семья сможет отправиться 6 октября.

Из-за ситуации туристы потеряли деньги за часть бронирования гостиницы и билеты до Самары. Кроме того, ночь в Абу-Даби во время новой пересадки им, по словам женщины, придётся оплачивать самостоятельно.

Ранее Life.ru сообщал, что около 500 российских туристов застряли в Тибете после схода селя. Путешественники несколько дней не могли продолжить маршрут в районе горы Кайлас на высоте около 4,7 тысячи метров. По их словам, заранее о закрытии дороги их не предупредили.