На Мальдивах изменили порядок оформления обязательной декларации путешественника. С 9 ноября иностранным туристам необходимо подтверждать адрес электронной почты специальным кодом, иначе заполнить документ для въезда в страну не получится. Об этом сообщает Maldives Voice со ссылкой на иммиграционное управление республики.

Нововведение касается электронной формы Traveller Declaration на государственном портале IMUGA. Теперь перед внесением личных данных путешественнику нужно указать действующий email, на который система отправит одноразовый шестизначный код.

Полученную комбинацию необходимо ввести на сайте. Только после подтверждения почты откроются следующие этапы анкеты, где потребуется указать паспортные данные, сведения о рейсе и месте проживания на Мальдивах.

Для семейных путешественников предусмотрено упрощение. Родители и законные опекуны могут использовать собственный электронный адрес при оформлении документов за детей. Создавать отдельную почту для каждого несовершеннолетнего не требуется.

Остальные условия подачи декларации не изменились. Документ необходимо бесплатно оформить в течение 96 часов до прибытия на острова. После отправки анкеты путешественник получает подтверждение с QR-кодом, который может потребоваться при регистрации на рейс или прохождении пограничного контроля.