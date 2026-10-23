«Маленькая булочка» выросла: Как выглядит 18-летняя правнучка Михаила Горбачёва

В соцсетях обсуждают редкие фотографии Александры Пырченковой — правнучки первого и единственного президента СССР Михаила Горбачёва. Девушка отметила совершеннолетие, и по этому случаю её мать Ксения Горбачёва поделилась семейными снимками. В публикацию вошли как архивные кадры, так и новые фотографии именинницы.

В соцсетях обсуждают редкие фотографии Александры Пырченковой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ frau.guidotti_

Александре исполнилось 18 лет 22 октября. В честь праздника Ксения посвятила дочери трогательное поздравление.

Внучка Горбачёва показала редкие снимки дочери в честь её совершеннолетия. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ frau.guidotti_

«С днём рождения, моя маленькая, но уже очень взрослая, мудрая и самая красивая на свете булочка», — написала она.

Александра Пырченкова в детстве. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ frau.guidotti_

Александра родилась в 2008 году в Германии, где и провела детство. Её родители — внучка советского политика Ксения и Дмитрий Пырченков, ранее работавший концертным директором певца Авраама Руссо. Несмотря на известность прадеда, девушка редко оказывается в центре внимания российских СМИ, к которому явно не стремится.