Маленькие, да удаленькие: Учёный рассказала, почему осенью клещей особенно легко не заметить

Аномально тёплая осень в России продлевает период активности клещей, которые могут сохранять опасность до устойчивых заморозков. Об этом РИА «Новости» рассказала заместитель директора Института естественных наук БФУ имени Канта Евгения Калинина.

По словам специалиста, осенью особенно важно обращать внимание на нимф и молодых взрослых особей. Они значительно меньше привычных глазу самок и потому могут остаться незамеченными.

«Нимфа размером 1–2 миллиметра, меньше макового зёрнышка, поэтому почти неразличима на теле и остается на нем дольше, повышая риск передачи инфекции», — рассказала Калинина.

Учёный также отметила, что самцы примерно в 1,3–1,5 раза меньше самок. Они имеют почти чёрную окраску и также плохо заметны, при этом могут участвовать в передаче инфекций.

У европейского лесного клеща в Калининградской области активность сохраняется при температуре от 8 до 18 градусов. По словам Калининой, насекомые прекращают охоту лишь после наступления устойчивых заморозков.

«Тёплое бабье лето — не повод расслабляться. Напротив, нынешняя погода продлевает сезон активности клещей, а не завершает его. Осенний пик не слабее весеннего», — подчеркнула специалист.

По словам Калининой, в отдельных регионах заражённость клещей боррелиями достигает 35%. Она призвала учитывать сохраняющуюся активность паразитов даже в тёплые осенние дни.

Ранее Life.ru писал, что осенние клещи представляют большую угрозу для человека по сравнению с весенними из-за их микроскопических размеров. В сентябре наступает вторая волна активности этих паразитов. Вероятность заразиться клещевым энцефалитом, боррелиозом или анаплазмозом осенью не меньше, чем весной. Поэтому меры предосторожности должны быть такими же строгими: использование репеллентов с ДЭТА, ношение светлой закрытой одежды, регулярные самоосмотры каждые 1,5-2 часа и обязательная проверка тела после возвращения домой.