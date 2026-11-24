Камера видеонаблюдения в посёлке Ордынское Новосибирской области запечатлела странный летающий объект, напоминающий человеческий силуэт. Семья, возле дома которой появились загадочные очертания, заподозрила полтергейст. Об этом сообщает SHOT.

Под Новосибирском камера засняла летающий силуэт человека. Видео © SHOT

Как рассказала 34-летняя Юлия, дочь владельцев дома, датчик движения сработал поздно вечером. При просмотре записи родные заметили, как нечто похожее на маленького Каспера пролетело над просёлочной дорогой и скрылось на соседском участке.

Среди возможных объяснений загадочного явления — паутинка перед объективом. Однако Юлия сомневается в этой версии: камеру установили совсем недавно, к тому же на улице уже холодно. Не исключает семья и светового эффекта от висящей неподалёку гирлянды.

После просмотра кадров девушка вспомнила, что однажды по дороге из бани ей почудилось, будто кто-то идёт следом. Супруг Юлии тоже признался, что временами ощущает чьё-то присутствие.

Родители девушки самостоятельно построили дом и поселились в нём в 2015 году. По словам семьи, никаких кладбищ или других мест, с которыми могли бы быть связаны мистические истории, поблизости нет. До недавнего времени ничего странного домочадцы не замечали.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Мексике камера наблюдения засняла загадочное крылатое существо, которое пользователи Сети приняли за птеродактиля. Впрочем, специалисты предложили более прозаичное объяснение: в объектив могла попасть большая голубая цапля.