В мексиканском городе Сьюдад-Хуарес камера наблюдения засняла загадочное крылатое существо, которое пользователи соцсетей приняли за птеродактиля. О необычных кадрах сообщает издание What's The Jam.

В Мексике появилось видео с крылатым существом над жилыми домами. Видео © Х / Colombia Oscura - Horus

На записях виден тёмный силуэт с широкими крыльями, пролетающий над жилыми домами и линиями электропередачи. Похожие видео появились и в штате Нуэво-Леон, расположенном более чем в тысяче километров от первого места наблюдения. Там группа молодых людей сняла неизвестный летающий объект ночью из движущегося автомобиля. Некоторые комментаторы предположили, что на обоих роликах запечатлён один и тот же доисторический ящер.

Впрочем, специалисты предложили куда более земное объяснение происходящего. По одной из версий, за древнюю рептилию приняли большую голубую цаплю, размах крыльев которой может достигать двух метров. Во время полёта, особенно в темноте, эта птица действительно способна напоминать необычное создание. Глава службы гражданской защиты Сьюдад-Хуареса Серхио Родригес также отверг предположения о птеродактиле, назвав распространившиеся записи развлекательным цифровым контентом.