Американские специалисты провели необычный опыт, во время которого 24 из 30 добровольцев заявили об ощущении рядом невидимой сущности. Испытуемые рассказывали о прикосновениях, улавливали знакомые запахи и наблюдали визуальные силуэты ушедших из жизни людей. Одна женщина даже утверждала, будто покойный родственник гладил ее по волосам. Об этом пишет ScienceAlert.

Для тестирования психологи из Джорджии и Миссури оборудовали звукоизолированное пространство под названием «психомантеум». Стены драпировали темной тканью, выставили слабое освещение и под наклоном закрепили отражающую панель, скрывающую собственный силуэт сидящего напротив человека.

Перед погружением участники 15 минут концентрировались на образах близких, вспоминая их мимику, интонации голоса и привычки. Для более глубокого эмоционального погружения многие брали старые фотоснимки или памятные семейные реликвии.

Затем каждого оставляли в полумраке на 45 минут под непрерывный розовый шум, отсекающий внешние шумы. При возникновении любых аномальных ощущений или видений испытуемый нажимал специальную кнопку на панели.

Большинство людей описали пережитый опыт как глубокий и положительный. По словам руководителя проекта Кристин Симмондс-Мур, процесс позволил им мысленно проститься с родными и завершить давние невысказанные диалоги.

Специалисты выяснили, что яркость фантомов напрямую зависела от развитости творческой фантазии. Сильные воспоминания, психологическая готовность и сенсорная депривация вводили мозг в измененное состояние восприятия. Дополнительно инфракрасная аппаратура зафиксировала блуждающие световые пятна, совпавшие со всплесками эмоций участников, но это явление предварительно списали на парящую пыль и артефакты оптики.

Люди, пережившие клиническую смерть, иногда рассказывают об образах близких. Судмедэксперт Сергей Гаврилов в беседе с Life.ru предположил, что содержание таких видений может зависеть от жизненного опыта и эмоционально значимых воспоминаний. В отдельных исследованиях у умирающих пациентов фиксировали изменения активности мозга, однако по этим данным нельзя определить, какие именно образы возникали у человека.