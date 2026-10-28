Маленький, но грозный: Як-130М получил «умные» бомбы с лазерным наведением

Российский Як-130М получил возможность поражать цели высокоточными боеприпасами с лазерным наведением. Благодаря модернизации учебно-боевую машину фактически превратили в лёгкий штурмовик. О новых возможностях самолёта рассказали в госкорпорации «Ростех».

Разработанный Объединённой авиастроительной корпорацией летательный аппарат существенно расширил свой боевой арсенал. Теперь он может использовать управляемое вооружение, рассчитанное на точное уничтожение наземных объектов.

Ключевым элементом обновления стал прицельный комплекс СОЛТ-130К, объединяющий тепловизионное, телевизионное и лазерное оборудование. Такая система позволяет обнаруживать цели и применять современные средства поражения круглосуточно, даже при неблагоприятной погоде.

Основную ударную силу Як-130М составляют корректируемые авиабомбы со спутниковым либо лазерным наведением. Несмотря на габариты, сравнимые с истребителями Второй мировой войны, самолёт способен поднимать до 2,5 тонны вооружения. При этом масса одного управляемого боеприпаса может достигать 500 килограммов.

За лётные характеристики отвечают два турбореактивных двигателя АИ-222-25, выпускаемых Объединённой двигателестроительной корпорацией. Силовые установки сочетают высокую тягу с экономичным потреблением горючего, а цифровая автоматика контролирует их работу и повышает надёжность.