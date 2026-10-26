Зенитные ракеты летят мимо: Як-130М получил непробиваемый бортовой купол «Президент-С130»

Российский учебно-боевой самолёт Як-130М оснастили системой, которая должна автоматически реагировать на пуски зенитных ракет. Бортовой комплекс обороны «Президент-С130» использует радиоэлектронные помехи и специальные ловушки, сообщили в госкорпорации «Ростех».

Защита работает в несколько этапов. Сначала датчики фиксируют ракетную угрозу, после чего оборудование создаёт помехи средствам обнаружения и наведения противника. Затем самолёт отстреливает ложные цели, предназначенные для противодействия ракетам с инфракрасными и радиолокационными головками самонаведения.

В Ростехе рассчитывают, что такая система повысит защищённость машины при выполнении боевых задач. Сам комплекс входит в состав обновлённого бортового оборудования Як-130М: о его установке наряду с новой РЛС и оптико-лазерной системой Life.ru рассказывал ещё в 2025 году.

Работа над самолётом продолжается. Третий опытный Як-130М совершил первый полёт 9 октября на Иркутском авиационном заводе. По данным Объединённой авиастроительной корпорации, участие ещё одной машины должно ускорить программу испытаний.

Первые поставки заказчикам намечены на 2028 год. Як-130М создают на базе учебно-боевого Як-130, сохраняя возможности подготовки военных лётчиков. При этом модернизация предусматривает расширение вооружения для поражения воздушных и наземных целей.

Ранее Life.ru рассказывал о новой роли Як-130М в борьбе с ударными беспилотниками. В Ростехе сообщили, что благодаря управляемости на сравнительно небольших скоростях самолёт рассчитан на перехват малоскоростных воздушных целей. Разработчики рассматривают такую возможность как одно из направлений боевого применения модернизированной машины.