Американский фигурист Илья Малинин установил мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при NHK Trophy в Токио. Судьи оценили его выступление в 114,81 балла — это новый высший результат в истории мужского одиночного катания.

Прежнее достижение принадлежало соотечественнику Малинина Натану Чену: на Олимпийских играх в Пекине в 2022 году он получил 113,97 балла. Таким образом, Малинин превзошёл олимпийский результат на 0,84 пункта.

Малинину 21 год. Он трижды становился чемпионом мира — в 2024, 2025 и 2026 годах, а на зимней Олимпиаде-2026 завоевал золото в командном турнире. В личном первенстве Игр в Италии американец занял восьмое место.

Кроме того, Малинин трижды выигрывал финал Гран-при — в 2023, 2024 и 2025 годах. Ему также принадлежит мировой рекорд в произвольной программе — 238,24 балла.

Этап NHK Trophy проходит в Токио с 27 по 29 ноября. Мужчины представили короткие программы 27 ноября, произвольные прокаты запланированы на 28 ноября.

Ранее Life.ru сообщал, что Малинин выиграл короткую программу на этапе Гран-при в США. Тогда фигурист получил 96,74 балла и возглавил промежуточную турнирную таблицу.