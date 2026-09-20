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Регион
Опубликовано 20 сентября, 07:09

Малков: 32 БПЛА сбиты над Рязанской областью, повреждены два дома

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

Два жилых дома получили повреждения после ночной атаки БПЛА на Рязанскую область. Всего над регионом сбили 32 беспилотника, сообщил губернатор Павел Малков.

В одном из населённых пунктов Рязанского округа повреждён многоквартирный дом.

Ещё один дом пострадал в Клепиковском округе. Там повреждения получил частный жилой объект.

По словам Малкова, пострадавших нет. На местах работают оперативные службы.

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Ранее Life.ru сообщал о массированной атаке БПЛА на Рязанскую область, при которой силы ПВО сбили более 50 дронов. Тогда один человек пострадал, а оперативные службы занимались ликвидацией последствий атаки.

Больше новостей об атаках беспилотников, авариях и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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