Массированная атака на Рязань продолжается: 50 дронов, пострадавший и пожар

Силы противовоздушной обороны за ночь и утро уничтожили более 50 беспилотников над территорией Рязанской области, сообщил губернатор региона Павел Малков. По его словам, в результате атаки один человек получил ранения.

«Сегодня ночью и утром над территорией Рязанской области сбиты более 50 БПЛА. Один человек пострадал, ему оказывается медицинская помощь», — написал Малков в канале в «Максе».

На местах работают оперативные службы. Специалисты занимаются ликвидацией последствий атаки и оценкой возможного ущерба. Губернатор отметил, что ситуация находится под контролем региональных служб.

Ранее сообщалось, что обломки БПЛА вызвали пожар на предприятии в Рязанской области.