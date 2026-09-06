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Опубликовано 6 сентября, 07:45

Массированная атака на Рязань продолжается: 50 дронов, пострадавший и пожар

ПВО сбила более 50 БПЛА над Рязанской областью, есть пострадавший

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Силы противовоздушной обороны за ночь и утро уничтожили более 50 беспилотников над территорией Рязанской области, сообщил губернатор региона Павел Малков. По его словам, в результате атаки один человек получил ранения.

«Сегодня ночью и утром над территорией Рязанской области сбиты более 50 БПЛА. Один человек пострадал, ему оказывается медицинская помощь», — написал Малков в канале в «Максе».

На местах работают оперативные службы. Специалисты занимаются ликвидацией последствий атаки и оценкой возможного ущерба. Губернатор отметил, что ситуация находится под контролем региональных служб.

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Ранее сообщалось, что обломки БПЛА вызвали пожар на предприятии в Рязанской области.

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Андрей Бражников
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