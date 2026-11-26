В Рязанской области практически завершили восстановление жилых домов, повреждённых во время майских и июльских атак беспилотников. В квартирах заменили более 20 тысяч стёкол. Сейчас остаётся закончить работы примерно в десяти квартирах и установить около 150 окон в подъездах. Об этом губернатор региона Павел Малков сообщил во время прямой линии 26 ноября.

По словам главы области, фасады пострадавших зданий удалось отремонтировать в короткие сроки, после чего жители вернулись в свои квартиры. Основной объём работ по восстановлению остекления также выполнили.

«Также было такое масштабное повреждение остекления квартир — было заменено более 20 тыс. стёкол», — рассказал Малков.

Губернатор уточнил, что сейчас специалисты устраняют оставшиеся повреждения. В ближайшее время планируется завершить замену окон в последних квартирах и подъездах.

«Остались какие-то незначительные моменты, они в ближайшее время будут устранены», — отметил глава региона.

Ранее Малков сообщал, что большинство жителей многоквартирного дома в Рязани, утративших жильё из-за атак, уже приобрели новые квартиры. Помощь пострадавшим семьям оказывали индивидуально, а выплаты на приобретение жилья предоставляли из регионального бюджета и при поддержке спонсоров.

Ранее Life.ru писал, что атака беспилотников на нефтеперерабатывающий завод «Славянск-Эко» в Краснодарском крае привела к повреждениям оборудования, пожарам и разливу нефти. По данным компании, повреждения получила установка атмосферной дистилляции нефти, были разрушены парки хранения тёмных нефтепродуктов. Кроме того, пострадали трубопроводы для транспортировки тёмных нефтепродуктов и бензиновой фракции, а также нефтяные резервуары и связанные с ними коммуникации. На повреждённых объектах вспыхнули пожары.