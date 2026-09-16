Малыш в коме, отец задержан: Что известно о семейной трагедии в Рубцовске

Двухлетний мальчик впал в кому после нападения отца в Рубцовске Алтайского края. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела о покушении на убийство малолетнего, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошёл 13 сентября. По данным следствия, 28-летний мужчина разозлился из-за плача сына, бросил его на пол и избил. Ребёнка с тяжёлыми травмами госпитализировали.

Подозреваемого задержали. Следствие готовит ходатайство в суд о заключении мужчины под стражу. Дело возбуждено по статье о покушении на убийство малолетнего.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Алтайском крае пятеро детей в возрасте от трёх до десяти лет сбежали из дома и сообщили односельчанам об издевательствах со стороны отчима. Мужчина систематически применял к несовершеннолетним насилие, его заключили под стражу. Детей поместили в социальное учреждение.