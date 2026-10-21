Малышей от двух месяцев начали принимать в ясли в Тверской области: Спрос удивил воспитателей

В Тверской области начали принимать в ясли детей с двухмесячного возраста. Родители могут оставлять малышей на несколько часов или на целый день, а в одном из детских садов все места разобрали практически сразу после открытия группы. Об этом сообщает RG.ru.

Сейчас в регионе работают 32 ясельные группы, которые посещают 238 детей. Они открыты во всех четырёх районах Твери, а также в Конаковском, Спировском и Кашинском округах. По данным региональных властей, новые места создают в рамках национального проекта «Семья».

Особенно востребованными оказались ясли в тверском детском саду № 2. Группу для детей от двух месяцев до года открыли 18 сентября, и все десять мест уже заняты. Самому маленькому воспитаннику сейчас шесть месяцев.

«Мы не думали, что будет такой спрос», — призналась директор учреждения Татьяна Беляева.

По её словам, среди родителей есть студенты очного отделения, многодетные семьи и работники бюджетной сферы. Для зачисления ребёнка необходимо оформить специальную медицинскую карту у педиатра.

Пока малыши проходят адаптацию и проводят в яслях по два-три часа. Для них оборудовали игровые зоны с манежами, ходунками и кроватками-маятниками. В других учреждениях также установили сухие бассейны и сенсорное оборудование. С детьми работают подготовленные воспитатели, а при необходимости организуется медицинское сопровождение.

Когда дети начнут оставаться на более продолжительное время, для них предусмотрят питание с учётом возраста и индивидуальных потребностей. Родители смогут передавать продукты из дома либо предоставлять карту питания, по которой повара детского сада приготовят необходимые блюда.

Ранее Life.ru рассказывал, что очередь в ясли в России сократилась в 48 раз по сравнению с 2019 годом. По данным Минпросвещения, улучшить доступность дошкольного образования помог национальный проект «Демография». При этом вопрос развития ясельной инфраструктуры остаётся актуальным: ещё в феврале Владимир Путин поручил правительству оценить востребованность групп для детей до трёх лет и подготовить дополнительные меры поддержки государственных и частных дошкольных учреждений.