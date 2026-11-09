После развода родителям стоит заранее согласовать график встреч с ребёнком, учитывая его возраст, занятия и личные пожелания. При этом нельзя использовать детей как инструмент давления на бывшего супруга или заставлять их участвовать в семейных конфликтах. О том, как правильно организовать общение и избежать новых ссор, в эксклюзивном комментарии Life.ru рассказал юрист-медиатор, модератор переговоров, третейский судья Илья Комаров.

«Развод — это не повод превращать ребёнка в «аргумент» в споре. Задача родителей — договориться о графике так, чтобы ребёнок чувствовал себя в безопасности, а не как связующее звено в напряжённых переговорах», — подчеркнул эксперт.

Учитывать мнение ребёнка

При составлении расписания важно прислушиваться к самому ребёнку. Статья 57 Семейного кодекса РФ закрепляет его право выражать мнение по вопросам, затрагивающим его интересы. С десяти лет учёт этого мнения обязателен, если оно не противоречит интересам несовершеннолетнего. Однако обсуждать удобное время встреч полезно и с детьми младшего возраста. Например, можно спросить, когда им комфортнее видеться со вторым родителем — в выходные или среди недели, какие занятия и секции нужно учитывать. Это не означает, что ребёнок самостоятельно устанавливает правила, но его потребности не должны оставаться без внимания.

Юрист напомнил, что общение с ребёнком — не только право отдельно проживающего родителя, но и часть его ответственности. Забота не ограничивается выплатой алиментов: важно регулярно участвовать в воспитании, уделять время и сохранять стабильный контакт. Встречи должны быть систематическими, а не происходить исключительно по желанию взрослого. При этом обоим родителям необходимо воспринимать ребёнка как самостоятельную личность, а не собственность матери или отца.

Как договориться о встречах без ссор и упрёков

Чтобы согласование расписания не превращалось в очередную ссору, Комаров посоветовал исключить из переговоров взаимные обиды, финансовые претензии и воспоминания о прошлых конфликтах. Вместо обвинений лучше обсуждать конкретные условия: например, договориться передавать ребёнка возле школы в 18:00, чтобы избежать опозданий из-за пробок.

Праздники, каникулы и совместные поездки эксперт рекомендует планировать за две–четыре недели. Такой подход позволит родителям заранее согласовать свои планы, а ребёнку — понимать, когда и с кем он проведёт время.

Отдельно стоит предусмотреть порядок действий при непредвиденных обстоятельствах. Если ребёнок заболел, изменилось расписание секции или кто-то задержался на работе, второй родитель должен своевременно узнать об этом. В качестве примера Комаров предложил следующее правило: «Уведомление за 24 часа в Telegram, подтверждение в течение 2 часов».

Что обязательно прописать в соглашении

Все достигнутые договорённости юрист рекомендует оформить письменно. В соглашении необходимо указать основные дни и часы встреч, порядок распределения каникул и праздников — например, чередование или деление пополам. Также следует определить место передачи ребёнка и ответственного за встречу, правила переноса запланированного общения, действия при форс-мажорах, удобные каналы связи и сроки уведомления об изменениях.

Предусмотреть всё невозможно. Цель соглашения — снизить неопределённость и дать понятный ориентир, а не стать поводом для новых споров Илья Комаров Юрист

Когда стоит обратиться к медиатору

Если бывшие супруги не способны спокойно обсуждать условия, Комаров советует обратиться к независимому посреднику — медиатору. Он поможет провести переговоры без взаимных обвинений и найти решение, учитывающее интересы ребёнка.

Особенно важно не обсуждать при детях несостоявшиеся встречи и разногласия между взрослыми. По словам юриста, чем реже ребёнок слышит обвинения вроде «он не пришёл» или «она не пускает», тем спокойнее он себя чувствует. Даже после расставания оба родителя остаются для него близкими людьми, которых объединяет ответственность за его благополучие.

«График — это про заботу, а не про поле битвы», — заключил Комаров.

Ранее Life.ru рассказывал, что делать родителю, если бывший супруг препятствует встречам с ребёнком. Адвокат Диана Мангутова объяснила, что при невозможности договориться можно обратиться в органы опеки, подразделение по делам несовершеннолетних или суд. Специалист рекомендовала сохранять переписку, фиксировать несостоявшиеся встречи и собирать доказательства нарушений. При этом обычное письменное соглашение об общении, даже удостоверенное нотариусом, не является исполнительным документом. Поэтому адвокат предложила рассмотреть вариант нотариально удостоверенного медиативного соглашения, которое при соблюдении требований закона может иметь исполнительную силу.