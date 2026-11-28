Мама первого главы ДНР Захарченко умерла спустя 8 лет после гибели сына
Родители первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. Обложка © Телеграм / Пушилин Д.В.
Тамара Захарченко, мать первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, скончалась утром 28 ноября. В последнее время женщина плохо себя чувствовала, сообщила ДАН директор донецкой школы № 4 — Кадетского корпуса имени А. В. Захарченко Оксана Целиковская.
«Это правда. Мы думали, что она еще пару недель проживет, но сегодня её не стало», — сообщила Целиковская.
Причина смерти Тамары Захарченко не уточняется. Информации о дате и месте прощания пока также не поступало. При жизни женщина поддерживала связь с кадетским корпусом, названным в честь её сына. Вместе с супругом Владимиром Захарченко она посещала мероприятия учреждения и участвовала в торжественных церемониях посвящения школьников в кадеты.
Школа № 4 в Донецке получила имя Александра Захарченко после его гибели. Первый глава республики участвовал в создании кадетского корпуса на базе учебного заведения, которое сам окончил.
Александр Захарченко родился 26 июня 1976 года в Донецке. В 2014 году он стал одним из руководителей ДНР, а 2 ноября того же года победил на выборах главы республики. Политик погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в донецком кафе «Сепар». Ранее Life.ru сообщал, что в Донецке почтили память Александра Захарченко в седьмую годовщину его гибели.