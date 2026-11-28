Тамара Захарченко, мать первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, скончалась утром 28 ноября. В последнее время женщина плохо себя чувствовала, сообщила ДАН директор донецкой школы № 4 — Кадетского корпуса имени А. В. Захарченко Оксана Целиковская.

«Это правда. Мы думали, что она еще пару недель проживет, но сегодня её не стало», — сообщила Целиковская.

Причина смерти Тамары Захарченко не уточняется. Информации о дате и месте прощания пока также не поступало. При жизни женщина поддерживала связь с кадетским корпусом, названным в честь её сына. Вместе с супругом Владимиром Захарченко она посещала мероприятия учреждения и участвовала в торжественных церемониях посвящения школьников в кадеты.

Школа № 4 в Донецке получила имя Александра Захарченко после его гибели. Первый глава республики участвовал в создании кадетского корпуса на базе учебного заведения, которое сам окончил.