Мама против бабушки: Life.ru выяснил, как не превратить воспитание ребёнка в семейную войну

Разные подходы родителей и бабушек к воспитанию могут привести к семейным конфликтам и проблемам с поведением ребёнка. Особенно часто трудности возникают, когда несколько поколений живут вместе и не могут договориться об общих правилах. Об этом Life.ru в День бабушек и дедушек рассказала семейный психолог Екатерина Безумнова.

Бабушка всё разрешает, мама всё запрещает — это очень частая история. Иногда бабушка может быть в другом городе и приезжать условно раз в год — тогда она разрешает всё в виде каких-то вкусностей, куда-то сводить. И это совсем другая история. Если мы рассматриваем, что с самого детства ребёнок воспитывается и мамой, и бабушкой, и живут они вместе, то, понятное дело, здесь уже определённая схема сложилась. И ребёнок — даже садовский, что говорить про школьников — быстро учится разбираться, кто ему может дать то, что он хочет. Манипуляции здесь, пожалуйста. Екатерина Безумнова Семейный психолог

При этом бабушки не обязательно действуют назло родителям: зачастую они просто хотят порадовать внуков и заслужить их любовь.

Особенно сложной ситуация становится в подростковом возрасте или во время развода родителей. Если дома возникают конфликты, а бабушка разрешает абсолютно всё, ребёнок может начать уходить к ней от любых ограничений. Психолог отмечает, что отсутствие понятных правил способно привести к серьёзным поведенческим проблемам. Подобные случаи она наблюдает во время работы в школе, где некоторые родители не могут добиться выполнения даже элементарных требований. При этом причины уступчивости бабушек могут различаться: одни придерживались такого подхода всегда, другие меняют поведение под влиянием обстоятельств или просьб внуков.

«Поэтому, нужно садиться и разговаривать. Можно на время ограничить походы ребёнка к бабушке. Нужно быть строже именно с бабушкой в таком случае, не с ребёнком. Расскажите о самых страшных последствиях, даже если такого не случится никогда, напугайте бабушку возможными сценариями. Спокойно, с переживаниями и без истерик и криков», — посоветовала эксперт.

Специалист рекомендует родителям обсуждать разногласия непосредственно со старшими родственниками, а не усиливать наказания для детей. Взрослым необходимо определить допустимые границы и объяснить, почему единые требования важны для воспитания. При этом следует учитывать семейные обстоятельства: иногда бабушки и дедушки фактически заменяют родителей, поэтому универсального решения для всех семей нет.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил ввести государственные выплаты бабушкам и дедушкам, которые воспитывают более трёх внуков. По его мнению, такая мера позволит отметить вклад старшего поколения в поддержку многодетных семей. Общественник также выступил за учреждение специальной награды для пожилых родственников, активно участвующих в воспитании детей.