В ОП предложили ввести государственные выплаты ко Дню бабушек и дедушек

В России предложили ввести государственные выплаты бабушкам и дедушкам, которые воспитывают более трёх внуков. С такой инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в беседе с РИА «Новости».

По мнению общественника, материальная поддержка должна стать признанием вклада старшего поколения в воспитание детей. Он считает, что особого внимания заслуживают семьи, в которых бабушки и дедушки помогают растить четырёх и более внуков.

«Я считаю, что необходимо сделать выплату тем бабушкам и дедушкам, которые воспитывают более трёх внуков», — пояснил Гриб.

Кроме денежной поддержки, представитель ОП предложил учредить специальную общественно-государственную награду для бабушек и дедушек. Её могли бы вручать за активное участие в воспитании внуков и помощь родителям.

Гриб также выступил за празднование Дня бабушек и дедушек на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. Сейчас его отмечают 28 октября, однако официального государственного статуса у праздника нет.

Ранее член Общественной палаты Павел Пожигайло выступил с инициативой разрешить бабушкам и дедушкам досрочно выходить на пенсию ради воспитания внуков. Он считает, что это позволит работающим родителям больше времени уделять профессиональной деятельности, пока старшие родственники помогают детям с учёбой и повседневными делами.