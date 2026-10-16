«Мама, я работаю в GTA»: Российские геймеры зарабатывают десятки тысяч на чужих аккаунтах

Россияне зарабатывают десятки тысяч рублей, проходя видеоигры за других пользователей. Как выяснила SHOT ПРОВЕРКА, за полное прохождение GTA V исполнители просят около 50 тысяч рублей, а за получение всех трофеев в Dark Souls 3 — 20 тысяч. С выходом GTA VI спрос на такие услуги может вырасти.

Игровые дублёры заходят в аккаунты заказчиков, проходят сюжетные миссии, выполняют сложные задания и собирают достижения. За прохождение игры, рассчитанной примерно на 20 часов, берут около пяти тысяч рублей.

Отдельная услуга — получение «платины», то есть награды за сбор всех основных трофеев. В случае GTA VI её предварительно оценивают в 20–25 тысяч рублей. По прогнозам, на выполнение всех условий может потребоваться от 150 до 200 часов и даже больше. Однако пока это лишь ориентировочные цифры: Rockstar Games ещё не опубликовала официальный список достижений новой игры.

Релиз GTA VI запланирован на 19 ноября 2026 года. Дату выхода на PlayStation 5 и Xbox Series X|S подтвердили сами разработчики.

Интерес к редким трофеям объясняется не только желанием закрыть игру на 100%. По словам пользователей, достижения повышают трофейный уровень профиля и помогают продемонстрировать другим игрокам свой опыт.

Заработок на прокачке игровых аккаунтов существует за рубежом уже много лет. Ещё в конце 2000-х в Китае работали целые фермы, где сотрудники развивали персонажей в World of Warcraft. А в 2025 году стало известно, что даже Илону Маску помогали другие игроки с прокачкой персонажей в Path of Exile 2 и Diablo IV.