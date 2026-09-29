«Манчестер Сити» признан виновным по всем обвинениям в финансовых нарушениях

«Манчестер Сити» признан виновным по всем обвинениям, связанным с серьёзными нарушениями финансовых правил Английской премьер-лиги за девять сезонов. Об этом официально сообщила АПЛ после решения независимой комиссии.

Комиссия установила, что с сезона-2009/10 по 2017/18 клуб использовал фиктивные коммерческие соглашения, которые искажали реальные договорённости со спонсорами. По выводам расследования, эта схема позволяла искусственно увеличивать доходы и одновременно занижать расходы «Сити».

В Премьер-лиге заявили, что подобные механизмы исказили финансовые показатели клуба более чем на £900 млн. Кроме того, комиссия пришла к выводу, что «Манчестер Сити» подавал недостоверную отчётность и скрывал реальное положение своих финансов от аудиторов и футбольных регуляторов.

Также было установлено существенное превышение лимитов расходов, действовавших в АПЛ и УЕФА. Отдельно комиссия подтвердила три из четырёх обвинений, связанных с нарушением обязанности сотрудничать с расследованием лиги и действовать добросовестно.

Сам «Манчестер Сити» отвергает выводы комиссии и заявил о намерении обжаловать решение. Клуб должен подать апелляцию до 2 октября, а вопрос о санкциях будет рассматриваться отдельно. Возможное наказание пока не определено. Правила Премьер-лиги позволяют комиссии применять штрафы, снятие очков и другие спортивные санкции, а руководство АПЛ намерено завершить весь процесс, включая возможные апелляции, как можно скорее.

Ранее Life.ru рассказывал, как «Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в городском дерби со счётом 1:0, несмотря на то что с 23-й минуты играл в меньшинстве после удаления Фила Фодена. Единственный мяч на 60-й минуте забил Эрлинг Холанд, принеся «горожанам» победу в матче четвёртого тура Английской премьер-лиги.