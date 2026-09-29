Осуждённый за смертельное ДТП экс-игрок «Манчестер Сити» умер в возрасте 32 лет

Бывший защитник молодёжной команды «Манчестер Сити» Кортни Меппен-Уолтер умер в возрасте 32 лет. О его смерти сообщил в соцсети клуб «Бэри», за который футболист выступал до лета прошлого года.

Причину и обстоятельства смерти клуб не раскрыл. В «Бэри» выразили соболезнования семье и друзьям бывшего игрока. Меппен-Уолтер занимался в системе «Манчестер Сити» с 2003 года и был капитаном сборной Англии до 18 лет. Позднее он играл за «Карлайл», «Чорли», «Стокпорт», «Телфорд Юнайтед» и «Бэри».

В 2013 году футболиста приговорили к 16 месяцам заключения по делу о ДТП в Манчестере, в котором погибли два человека. Суд признал его виновным в причинении смерти в результате опасного вождения.

Ранее сообщалось, что пассажирский микроавтобус Fiat Ducato опрокинулся на бок после столкновения с BMW на трассе в Татарстане. За рулём легкового автомобиля находился 20-летний парень. По предварительным данным прокуратуры, водитель BMW не выбрал безопасную скорость движения.