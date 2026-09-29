45 тысяч штрафа и полтора года без прав: Чем закончилось дело саратовского вице-губернатора

Вице-губернатора Саратовской области Михаила Исаева признали виновным в отказе от прохождения медицинского освидетельствования после ДТП. Мировой суд назначил ему штраф в размере 45 тысяч рублей и лишил права управления автомобилем на полтора года.

Речь идёт о ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ — невыполнении водителем законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Дело рассматривал мировой судебный участок № 18 Камышинского судебного района Волгоградской области. В Саратовской области материалы рассматривать не стали из-за возможного конфликта интересов: по должности Исаев связан с работой регионального аппарата, в чью сферу входит обеспечение деятельности мировых судей. В итоге после прохождения нескольких инстанций материалы направили в соседний регион

Само ДТП произошло ночью 31 марта в Саратове. Исаев находился за рулём Chery Tiggo и столкнулся с припаркованным автомобилем. После аварии его госпитализировали. Life.ru тогда сообщал о происшествии и последующей доставке чиновника в больницу.

Во время разбирательства инспектор ДПС рассказывал в суде, что поводом для предложения пройти освидетельствование стали запах алкоголя и внешние признаки, которые он счёл подозрительными. По его словам, Исаев после этого покинул патрульный автомобиль и оказался в машине скорой помощи.

Защита чиновника эту версию оспаривала. Адвокат Александр Аксенов настаивал на невиновности Исаева, а сам вице-губернатор ранее заявлял, что от освидетельствования не отказывался и что необходимые процедуры ему провели после госпитализации.

По данным официального сайта правительства Саратовской области, Михаил Исаев занимает должность вице-губернатора — руководителя аппарата губернатора региона.