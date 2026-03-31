Вице-губернатор Саратовской области влетел в припаркованную машину и оказался в больнице

Вице-губернатор Саратовской области Михаил Исаев попал в ночное ДТП в Саратове и был госпитализирован. По данным Telegram-канала Mash, авария произошла около 00:20 на улице Исаева.

Чиновник не справился с управлением и на своём Chery Tiggo врезался в пустой припаркованный Ford Focus. После аварии его доставили в больницу.

Исаева госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. В ряде сообщений также говорится, что после аварии он оказался в реанимации областной больницы.

Ранее два чиновника не уступили друг другу дорогу на трассе под Арзамасом. В одной машине находились сотрудник финансового управления и руководитель отдела образования администрации Первомайска. В другом авто ехали специалисты центра, обслуживающего образовательные учреждения.