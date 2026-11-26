Стоимость мандаринов на российском рынке за последнюю неделю снизилась на 8,3%. При этом в Москве средняя розничная цена на эти цитрусовые в середине ноября составляла 274,2 рубля за килограмм. Об этом передаёт РИА «Новости», ссылаясь на данные ассоциации «Руспродсоюз».

«За неделю цены снизились на 8,3%», — проинформировали в ассоциации.

В Руспродсоюзе уточнили, что московские мандарины по состоянию на 13 ноября стоили в среднем 274,2 рубля за килограмм. Это на 2,9% меньше, чем месяцем ранее.

Основными поставщиками мандаринов на российский рынок остаются Турция, Китай, Южно-Африканская Республика, Марокко и Египет.

Ранее Life.ru писал, что красная икра в крупных торговых сетях с начала ноября подешевела почти на 10%. Сейчас килограмм деликатеса стоит в среднем 15 920 рублей. При этом покупателям доступны небольшие упаковки: баночку весом 95 граммов можно найти по цене от 400 рублей. Минимальная стоимость такой фасовки за год практически не изменилась.