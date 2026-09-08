Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 сентября, 11:01

«Мания преследования»: Песков ответил Мерцу после его новых выпадов против России

Песков заявил, что русофобия Мерца превращается в манию преследования

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Русофобия канцлера Германии Фридриха Мерца уже превращается в манию преследования. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на заявление главы немецкого правительства о нежелании менять курс в отношении Москвы.

«В данном случае тут такая русофобия превращается в манию преследования. Тенденция всё и вся списывать на РФ, во всём винить РФ», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, подобное поведение трудно объяснить рационально и оно не ориентировано на правду. При этом действия самого Мерца, считает пресс-секретарь российского лидера, наносят существенный ущерб Германии.

В частности, представитель Кремля указал на потерю немецкой экономикой конкурентоспособности и снижение уровня жизни.

Песков анонсировал международный телефонный разговор Путина
Песков анонсировал международный телефонный разговор Путина

Причной для комментария стали слова Мерца после поражения его Христианско-демократического союза на выборах в Саксонии-Анхальт. Канцлер заявил, что «ни на миллиметр» не отступит от убеждения, что Германия должна защищать свою свободу в том числе от России.

Больше новостей о международных переговорах и украинском конфликте — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Фридрих Мерц
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar