Русофобия канцлера Германии Фридриха Мерца уже превращается в манию преследования. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на заявление главы немецкого правительства о нежелании менять курс в отношении Москвы.

«В данном случае тут такая русофобия превращается в манию преследования. Тенденция всё и вся списывать на РФ, во всём винить РФ», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, подобное поведение трудно объяснить рационально и оно не ориентировано на правду. При этом действия самого Мерца, считает пресс-секретарь российского лидера, наносят существенный ущерб Германии.

В частности, представитель Кремля указал на потерю немецкой экономикой конкурентоспособности и снижение уровня жизни.

Причной для комментария стали слова Мерца после поражения его Христианско-демократического союза на выборах в Саксонии-Анхальт. Канцлер заявил, что «ни на миллиметр» не отступит от убеждения, что Германия должна защищать свою свободу в том числе от России.