Российским экспортёрам важно развивать производства и сервисную инфраструктуру в странах, куда они поставляют товары. Государство помогает бизнесу компенсировать связанные с этим затраты, рассказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на международном экспортном форуме «Сделано в России».

По его словам, выход на зарубежный рынок требует системного подхода. Поддержка охватывает как поставки продукции, так и создание инфраструктуры для её обслуживания.

«Сегодня каждая уважающая себя страна стремится к собственному технологическому суверенитету. Поэтому нужно создавать добавленную стоимость непосредственно в этой стране», — пояснил Мантуров.

Один из вариантов — строительство собственных мощностей. Другой — размещение производства в зарубежных индустриальных парках. Как объяснил первый вице-премьер, государство также компенсирует затраты на участие в таких парках и их создание.

Мантуров связал укрепление позиций российских компаний с развитием площадок для производства, сборки и дальнейшей дистрибуции товаров в третьи страны. Такой подход он обозначил на пленарной дискуссии форума, организованного Российским экспортным центром в Национальном центре «Россия».

Ранее Манутров сообщил, что российские авиаперевозчики могут получить первые региональные самолёты Ил-114-300 уже в декабре 2026 года. В следующем году планируется приступить к передаче авиакомпаниям ещё двух отечественных пассажирских лайнеров — МС-21 и SJ-100.