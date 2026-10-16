Мантуров: Россия и Индонезия обсуждают строительство космодрома

Россия ведёт переговоры с Индонезией о сотрудничестве в космической сфере. По словам первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, индонезийская сторона заинтересована в создании на своей территории космического ракетного комплекса.

«Российская сторона... имеет соответствующий опыт и компетенции», — отметил Мантуров.

Российская сторона выразила готовность содействовать реализации проекта. При этом конкретные договорённости о месте строительства, сроках и финансировании комплекса в приведённом сообщении не раскрываются.

Мантуров возглавляет российскую делегацию, прибывшую с рабочим визитом в Джакарту. В рамках поездки запланированы двусторонние встречи, в ходе которых стороны обсуждают направления сотрудничества. Если проект получит развитие, он может стать одним из направлений российско-индонезийского взаимодействия в космической отрасли.

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров на Иркутском авиазаводе оценил темпы выпуска первых 18 серийных МС-21, которые планируют передать российской авиакомпании в 2027–2028 годах. Также предприятие в ближайшее время намерено начать выпуск деталей и узлов ещё для 90 таких лайнеров.