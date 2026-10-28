Мантуров: В России определили перечень критически важных объектов для защиты

В России определили перечень стратегических и критически важных объектов и разработали типовые решения для их защиты. Об этом первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил на правительственном часе в Совете Федерации.

В центре внимания — социальная, транспортная и энергетическая сферы, торговля, логистика, информационная инфраструктура и наиболее значимые промышленные предприятия. По каждому направлению сформированы модели угроз.

«Разработаны типовые решения активной и пассивной защиты, установлены требования к резервированию ресурсов», — сказал Мантуров.

По его словам, правительство еженедельно оценивает риски и определяет первоочередные оперативные и среднесрочные задачи. Цель этой работы — сохранить устойчивость критической инфраструктуры и систем жизнеобеспечения при атаках.

Ранее Life.ru рассказывал, что Мантуров призвал усилить защиту объектов ТЭК и ускорить восстановление пострадавших НПЗ. Первый вице-премьер поручил федеральным ведомствам и регионам содействовать предприятиям, напомнив о зависимости транспорта, сельского хозяйства и ЖКХ от стабильных поставок топлива.