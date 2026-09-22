Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 сентября, 16:33

Мантуров: За семь месяцев 2026 года несырьевой экспорт РФ вырос на 8%

Денис Мантуров. Обложка © Фотобанк Фонда «Росконгресс» / Александра Терлецкая

Денис Мантуров. Обложка © Фотобанк Фонда «Росконгресс» / Александра Терлецкая

За семь месяцев 2026 года несырьевой экспорт РФ вырос на 8%, заявил вице-премьер Денис Мантуров на полях всероссийской премии «Сделано в России. Экспортер года». По его словам, в Кабмине видят положительную динамику.

«По первым семи месяцам этого года [он вырос] 8%», — сказал зампред Правительства.

В обход Чёрного моря: Кремль рассказал о новых маршрутах экспорта российского зерна
В обход Чёрного моря: Кремль рассказал о новых маршрутах экспорта российского зерна

Ранее стало известно о расширении российского автомобильного экспорта. По словам замглавы Минпромторга Романа Чекушова, наша страна начала поставлять легковушки в Оман. Отечественные компании продолжают искать новые рынки сбыта.

Больше новостей о машинах, технологиях и дорогах — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Денис Мантуров
  • Правительство РФ
  • Экономика РФ
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar