Мантуров: За семь месяцев 2026 года несырьевой экспорт РФ вырос на 8%

За семь месяцев 2026 года несырьевой экспорт РФ вырос на 8%, заявил вице-премьер Денис Мантуров на полях всероссийской премии «Сделано в России. Экспортер года». По его словам, в Кабмине видят положительную динамику.

«По первым семи месяцам этого года [он вырос] 8%», — сказал зампред Правительства.

Ранее стало известно о расширении российского автомобильного экспорта. По словам замглавы Минпромторга Романа Чекушова, наша страна начала поставлять легковушки в Оман. Отечественные компании продолжают искать новые рынки сбыта.