Манул Тимофей покоряет Китай: У пушистой звезды Московского зоопарка появился двойник Тусунь Сяомо

У знаменитого манула Тимофея из Московского зоопарка появился китайский двойник по имени Тусунь Сяомо. Нового персонажа и его цифровой аватар впервые представили в Шанхае на международной выставке China Licensing Expo 2026. Об этом ТАСС рассказала генеральный директор столичного Агентства креативных индустрий Гюльнара Агамова.

Тимофей давно пользуется популярностью у китайских любителей животных, которые следят за его жизнью через социальные сети. По словам Агамовой, местные СМИ даже прозвали пушистого обитателя московского зоопарка «звёздным манулом». Теперь узнаваемый образ дикого кота решили превратить в самостоятельного персонажа для китайской аудитории.

«Главная премьера стенда — Тусунь Сяомо. Этого персонажа мы создали специально для китайской аудитории по образу манула Тимофея из Московского зоопарка», — рассказала Агамова.

Увидеть новинку смогут не только посетители выставки. Уже 23 октября в шанхайском торговом центре Wanda Plaza на один день откроется тематическая площадка, где представят первую коллекцию сувениров с персонажем. В неё войдут парные подвески для сумок.

Тусунь Сяомо стал главной премьерой московского стенда, объединившего десять участников. Среди них — Московский зоопарк, Музей космонавтики, Московский планетарий, «Царицыно», Московский музей современного искусства и Биологический музей имени Тимирязева.

Кроме музейных проектов, в Шанхай приехали представители четырёх анимационных компаний: «Союзмультфильма», «Аэроплана», 0+ Media и Itsalive. Они знакомят китайских партнёров со своими героями и предлагают использовать узнаваемые образы при создании продукции по лицензии.

Выставка China Licensing Expo проходит с 21 по 23 октября в Новом международном выставочном центре Шанхая. Здесь встречаются владельцы популярных персонажей и компании, заинтересованные в выпуске игрушек, сувениров и других товаров с их изображениями.