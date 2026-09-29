Пять кило манульего счастья: Тимофей и Московского зоопарка начал зажировку на перепёлках

Манул Тимофей из Московского зоопарка начал свою традиционную зажировку и уже набрал 1,3 килограмма в ходе подготовки к зиме: к концу сентября он весит уже пять килограммов против летнего минимума в 3,7. Об этом сообщили в телеграм-канале зоосада.

Аппетит у Тимофея начал расти ещё с середины августа. Сейчас кот чаще гуляет и показывается посетителям, а сотрудники устраивают для него поиски «добычи»: прячут перепёлок и грызунов в норах, кустах и подвешенных бумажных пакетах. Наблюдать за его хлопотами можно и в онлайн-трансляции из вольера.

При этом бесконтрольно объедаться манулу не дают. Пока он получает по 250–300 граммов корма в день, а раз в неделю обходится без еды. Порции рассчитывают по результатам взвешиваний и будут постепенно увеличивать по мере приближения зимы.

Видео © Московский зоопарк

«Сейчас мы внимательно следим за его состоянием: набранные килограммы – это необходимый запас энергии. Мы рады видеть, что Тимофей следует своим инстинктам и активно готовится к зиме», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Обычно зажировка завершается в декабре, но точные сроки зависят от температуры и количества снега. С первыми морозами шуба Тимофея станет ещё плотнее и пушистее.

Когда запасы будут накоплены, кот заметно сбавит активность: зимой он может по три-четыре дня почти не выходить из тёплого домика, покидая его лишь ради еды и туалета. Для последнего у Тимофея свои предпочтения: на улице он выбирает самые высокие сугробы, а в помещении пользуется лотком.

Ранее Life.ru рассказывал об особенностях манулов и привычках Тимофея. Эти дикие кошки ведут преимущественно одиночный образ жизни. В зоопарке отдельно объясняли, что отсутствие компании сородичей для Тимофея вполне естественно.