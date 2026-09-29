Пепе и Шу уже почти по 6 кг: Петербургские манулы обошли Тимофея в гонке зажировки

Манулы Пепе и Шу из Ленинградского зоопарка дошли примерно до середины осенней зажировки и уже весят 5,7 и 5,8 кг соответственно. Для сравнения, знаменитый Тимофей из Московского зоопарка к концу сентября набрал 5 кг, рассказали «ЗвероПятнице» в зоопарке.

В Петербурге сезонный набор веса у манулов начался ещё в августе и продлится до начала зимы. Сейчас сотрудники зоопарка регулярно взвешивают молодых животных, которых заранее приучили вставать на весы во время тренингов.

За весь период зажировки эти дикие кошки обычно прибавляют примерно 1,5–2 кг. К холодам они становятся заметно массивнее и обзаводятся особенно густой шерстью, которая помогает переживать низкие температуры.

Чтобы Пепе и Шу успешно набирали вес, их кормят по верхней границе рациона. В меню входят тушки крыс, перепелов, кроликов, цыплят и мышей, а также куриные и кроличьи субпродукты.

Московский манул Тимофей тоже уже приступил к традиционной подготовке к зиме. За лето его вес опускался до 3,7 кг, а к концу сентября достиг пяти. Сейчас он получает около 250–300 граммов корма ежедневно, раз в неделю ему устраивают разгрузочный день.

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